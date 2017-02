13-Jähriger schwer verletzt – Zeugen gesucht

Dresden – Kurz vor der Stadtgrenze zu Dresden wurde ein 13-Jähriger am Donnerstag von einem Auto erfasst. Der Junge erlitt schwere Verletzungen. Zu dem Verkehrsunfall sucht die Dresdner Polizei Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagmittag auf der Meißner Straße in Radebeul, kurz vor der Stadtgrenze zu Dresden. Der 13-Jährige wollte in Höhe der Haltestelle Forststraße die Meißner Straße queren. Die Fahrerin eines schwarzen Pkw, der in der linken Fahrspur in Richtung Dresdner fuhr, stoppte, um dem Kind das Queren zu ermöglichen. In der Folge wurde der Junge jedoch von einem Nissan NV 200 erfasst, der im rechten Fahrstreifen in Richtung Dresden fuhr. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin (53) des Nissans blieb unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst der Dresdner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann Angaben zum Fahr- bzw. Gehverhalten der Beteiligten machen?

Zeugen, insbesondere die Fahrerin des schwarzen Pkw, welche den Jungen passieren ließ, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33