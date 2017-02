2.222.222er Besucher im Sportbad an der Elster

Leipzig - Was für eine Erfolgsgeschichte: Nach acht Jahren, zehn Monaten und 26 Tagen begrüßten die Leipziger Sportbäder am Mittwoch den 2.222.222en Badegast im Sportbad an der Elster. Das am 27. März 2008 eröffnete Sportbad in der Antonienstraße hat bisher alle Erwartungen übertroffen. "Das Sportbad ist zweifelsfrei unser Flaggschiff und zieht mit seinen guten Bedingungen für Leistungs- und Breitensportler viele Besucher an", resümierte Sportbäder-Geschäftsführer Joachim Helwing.

Für Jürgen Gärtner aus Schleußig war das Empfangskomitee und eine prall gefüllte Sporttasche eine große Überraschung. "Wie jeden Mittwoch wollten wir eigentlich nur schwimmen gehen", sagte der 59-Jährige, der gemeinsam mit Ehefrau Constanze regelmäßig seine Bahnen im Sportbad zieht. Begeistert seien beide vom großen Becken. "Die 50-Meter-Bahn ist toll, da kommt man so richtig ins Schwimmen."