3 Tote bei Verkehrsunfall auf B95

Chemnitz – Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Leipziger Straße/B95 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer ums Leben kamen.

© Härtelpress

Gegen 4.45 Uhr befuhr ein Pkw Opel Corsa aus Richtung Röhrsdorf kommend die Leipziger Straße/B95 in Richtung Chemnitz. In einer leichten Linkskurve in Höhe der Einmündung Heinrich-Heine-Straße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach überschlug sich der Pkw und blieb auf der Seite liegen.

Für den 24-jährigen Fahrer, sowie seine beiden 19- und 28-jährigen Mitfahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Die Berufsfeuerwehr Chemnitz und die Freiwillige Feuerwehr Röhrsdorf waren im Einsatz.

Die Leipziger Straße war zwischen Arthur-Lange-Straße/Kreisverkehr und Nordstraße bis gegen 8 Uhr gesperrt.