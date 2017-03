50-Jährige attackiert Frau an ihrer Wohnungstür

Rochlitz – In der Gärtnerstraße ist am Samstagvormittag eine 39-Jährige Frau von einer 50-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand attackiert worden. Die Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat die 50-Jährige gegen 10:40 Uhr an der Wohnungstür der 39-Jährigen geklingelt und nachdem die Tür geöffnet wurde, mehrfach auf die Frau eingestochen und eingetreten.

Während der Attacke konnte sich Geschädigte losreißen und flüchtete anschließend zum Polizeirevier. Sie wurde bei dem Angriff oberflächlich verletzt.

Polizisten konnten die 50-Jährige Tatverdächtige wenig später vorläufig im Stadtpark festnehmen. Die Frau wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der anschließend einen Haftbefehl gegen sie erließ. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.