60.000 Besucher beim Weihnachts Circus

Dresden - Am Montag endete der 21. Dresdner Weihnachts-Circus. Das Team um Zirkusdirektor Mario Müller-Milano ist rundum glücklich über den enormen Zuspruch und die durchweg positive Resonanz. Insgesamt wurden über 60.000 Besucher gezählt. Damit knüpft der Weihnachts-Circus an den Rekord der Jubiläumssaison 2015/16 nahtlos an.