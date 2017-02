Dresden – Das Bündnis Dresden Nazifrei ist am Montagnachmittag auf den „Mahngang Täterspuren“ gestartet. Mit rund 700 Teilnehmern setzte sich der Zug gegen 14:30 Uhr am Wettiner Platz in Bewegung. DRESDEN FERNSEHEN Reporterin hat mit Albrecht von der Lieth, dem Sprecher des Bündnisses, gesprochen.