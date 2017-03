Ab sofort: Lebensbegleitende Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit

Leipzig - Berufsberatung für Menschen in jeder Lebensphase. Am Donnerstag ist in Leipzig das Projekt "Lebensbegleitende Berufsberatung" der Bundesagentur für Arbeit gestartet. Neben arbeitslosen Frauen und Männern werden zunehmend alle Beschäftigten rund um die Themen Ausbildung, Arbeit, Studium, Weiterbildung und berufliche Neuorientierung beraten und unterstützt.