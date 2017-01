Chemnitz – An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in der kommenden Woche Blitzer:

Montag, 23.01.2017:

Annaberger Straße,

Wi./Herzogshöhe;

Dienstag, 24.01.2017:

Neukirchner Straße,

Zeisigwaldstraße;

Mittwoch, 25.01.2017:

Markersdorfer Straße,

Kanzlerstraße;

Donnerstag, 26.01.2017:

Weigandstraße,

Friedrich-Hähnel-Straße;

Freitag, 27.01.2017:

Zschopauer Straße,

Bürgerstraße;

CHEMNITZ FERNSEHEN wünscht eine gute Fahrt!