Autofahrer aufgepasst – hier wird in Chemnitz geblitzt!

Chemnitz – An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in dieser Woche Blitzer:

An den Feiertagen über Weihnachten und den Jahreswechsel sind keine festen Termine für Geschwindigkeitskontrollen geplant. Lage- und witterungsabhängig sind operativ angesetzte Kontrollen jedoch möglich.

Für die kommenden Woche haben wir folgende Blitzertipps für alle Autofahrer in Chemnitz:

Montag, 02.01.2017:

Paul-Jäkel-Straße,

Weigandstraße;

Dienstag, 03.01.2017:

Harthauer Straße,

Gornauer Straße;

Mittwoch, 04.01.2017:

Hainstraße,

Wildparkstraße;

Donnerstag, 05.01.2017:

Bornaer Straße,

Oberfrohnaer Straße;

Freitag, 06.01.2017:

Ernst-Enge-Straße,

Neefestraße;