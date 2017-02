Angst vor dem Zahnarzt?

"Ich liebe meinen Beruf, mit dem ich schon so vielen Menschen helfen konnte", sagt Zahnarzt Dr. Rasmus Sperber, Gründer der drei Sachsen Praxen in Leipzig. Mit Auslandsaufenthalten in Brasilien und England bringt er internationales Fachwissen in unsere schöne Stadt. Der Zahnmediziner weiß genau, was er will: Offen, herzlich, aber bestimmt tritt er vor seinen Patienten auf, geht konzentriert auf jedes Problem ein und hört zu. Wie schafft er es leidenschaftlicher Zahnarzt und Manager von drei Praxen mit einem Team von 36 Angestellten zu sein? "Viel Sport - und eine tägliche Portion Lachgas", sagt er, gefolgt von einem schallenden Gelächter.