Asyl und Migration in Grünau

Nach dem Ankommen vieler Geflüchtete in Leipzig und Grünau gilt es derzeit die Integration so schnell und einfach für alle Beteiligten, wie möglich zu machen. Ein Anlaufpunkt bietet da die Stadtteilkoordination Asyl in der Ringstraße 60. Menschen können hier sowohl ihre Probleme vortragen und sich Hilfe vermitteln lassen, als auch zahlreiche Projekte zur Förderung der Integration wahr nehmen.