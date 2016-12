Aussteller bringen innovative Lösungen zur c-fit mit

Chemnitz – Die c-fit, die Chemnitzer Messe für Lifestyle, Sport und Gesundheit, präsentiert sich am 7. und 8. Januar 2017 in der Messe Chemnitz innovativer als jemals zuvor.

Auf der c-fit können sich alle Besucher an den verschiedenen Angeboten für Livestyle, Sport und Wellness ausprobieren. Also Sporttasche gepackt und auf zur c-fit 2017.

© Kristin Schmid/C3

Hier einige Angebote, die Sie auf der c-fit nutzen und ausprobieren können:

Zahnersatz an einem Tag

Das Team von Dr. Z in Chemnitz informiert umfassend über die innovative All-on-4®-Behandlungsmethode.

140 Grad Celsius für mehr Leistungsfähigkeit

das bietet die Haut Manufaktur in Chemnitz. Mit ihrer Kältesauna, welche sich bereits im Profi-Sport erfolgreich etabliert hat, will das Unternehmen ab Januar richtig durchstarten.

Rauchfrei in einer Stunde

wie das funktioniert, erklärt Peter Schade von der Praxis für Klassische Hypnose bei stündlichen Präsentationen am Stand A07. Zudem erfahren die Besucher am Messestand, wie die „Kommunikation mit dem Unterbewusstsein“ funktioniert.

Preisgekrönte Frischekosmetik

aus Österreich bringt RINGANA Frischekosmetik mit zur c-fit. Für seine Produkte mit 100 Prozent Frische und Wirkstoff, die 100 Prozent konsequent und nachhaltig sowie ethisch und tierversuchsfrei sind, erhielt das Unternehmen 2015 den Österreichischen Klimaschutzpreis.

Magnetschmuck und Wellness

Eine Messetasche zum Sonderpreis von nur 135 Euro mit Magnetbandage, Wasserstab und Powerherz hat Energetix Bingen dabei. Das Unternehmen gibt zudem auf alle Bestellungen 10 Prozent Messerabatt.

Fit bei der AOK Plus

Am Stand der AOK PLUS können die Besucher als besonderes Highlight kostenlos Segway fahren.

Über die Messe c-fit

Mit den drei Themenbereichen Lifestyle, Sport und Gesundheit findet die Messe c-fit bereits seit 2013 in der Messe Chemnitz statt. Die Tageskarte kostet 7 Euro (ermäßigt: 5,50 Euro). Die Familienkarte (2 Erwachsene und alle eigenen Kinder bis 14 Jahre) ist für 16 Euro erhältlich.

In diesem Jahr kann mit der Eintrittskarte zur c-fit auch die zeitgleich stattfindende Messe Reisen & Caravaning, die bereits am 6. Januar 2017 ihre Türen öffnet, besucht werden.

Weitere aktuelle Informationen zur Messe finden Sie unter http://www.c-fit-messe.de.

(Quelle: Messe Chemnitz)