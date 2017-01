Chemnitz – Unbekannte sind in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montagmorgen in eine Firma in der Paul-Gruner-Straße eingedrungen.

Sie stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und durchwühlten einige Büros.

Dabei stießen sie auf die Fahrzeugschlüssel eines VW Caddy, welcher vor dem Gebäude abgestellt war. Mit dem Auto und einigen Dokumenten verließen die Einbrecher den Tatort unerkannt.

Angaben zum Sach- und Stehlschaden liegen gegenwärtig nicht vor.