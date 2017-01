Autos im Fokus von Dieben

Chemnitz – Im Chemnitzer Stadtgebiet haben sich unbekannte Täter an mehreren Autos zu schaffen gemacht.

Laut Polizei wurde in der Steinwiese ein blauer VW Golf in der Nacht zu Mittwoch gestohlen.

Drei weitere Fahrzeuge versuchten Unbekannte in der Arthur-Bretschneider-Straße, der Kochstraße und in der Straße Am Bahrehang zu stehlen.

Die Täter hatten sich an den Schlössern zu schaffen gemacht und waren in zwei Autos eingedrungen.

Dabei hinterließen sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Tatzeiten liegen laut Polizei zwischen dem 21. und 25. Januar.