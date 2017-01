Baubeobachter der Woche – Unterwegs in der alten Hauptpost

Der Gebäudekomplex besteht aus fünf Teilen. Zum einen die Alte Hauptpost direkt am Ring, die unter Denkmalschutz steht. Hier wird sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig um die Fassadenrekonstruktion gekümmert. Außerdem gehört ein Hotelneubau zum Komplex, der im vorhandenen Zwischenbau eingefügt wird. Dort soll in Zukunft ein "Motel One" einziehen und der Stadt Leipzig somit insgesamt 301 Betten bieten. Desweiteren entsteht im Gebäudeinnenkomplex ein Apartmentwohnen sowie eine Praxisklinik. Dort wird auch das Bauteil 3 rekonstruiert, in das in Zukunft ein Edeka einziehen wird sowie Nutzfläche für andere Gewerbe entsteht.