Chemnitz – In Vorbereitung der Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen am Gablenzbach in den Bereichen „Krehersches Wehr“, Adelsbergstraße 168-176, und Sportplatz der Grundschule Adelsberg sind Baumfällarbeiten erforderlich.

Diese sollen ab 6. Februar 2017 begonnen und bis 24. Februar 2017 abgeschlossen werden.

Bereits am 31. Januar 2017 wird mit vorbereitenden Beräumungen begonnen.

(Quelle: Stadt Chemnitz)