Besucheransturm beim Kostümverkauf der Oper Leipzig

Leipzig – Die Schnäppchenjäger schlagen wieder zu.

Das sind sie also, die Jäger des verlorenen Schatzes des Fundus der Oper Leipzig. Zugegeben, es sind relativ viele, die am Mittwoch durch die Garderobenhalle der Oper huschten, um noch ein tolles Kleidungsstück aus dem Fundus zu ergattern.

Unermüdlich kämpfen sie sich durch den Strom von Menschen, lassen sich nicht von dem einen Kleiderständer abdrängen und benutzen eine ganz raffinierte und ausgeklügelte Taktik

Auch die lange Schlange an der Kasse meistern sie heldenhaft, und warten geduldig auf diesen Moment, wenn der erbeutete Schatz wohlbehütet aus dem gefährlichen Terrain befreit werden kann.