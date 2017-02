Chemnitz – Die Chemnitzer Wasserball-Frauen haben am Wochenende ihr zweites Saisonspiel in der 1. Bundesliga gewonnen. Gegen Hannover siegte das Team von Trainerin Anja Skibba in der Schwimmhalle im Sportforum mit 10:8.

In einem umkämpften Spiel machten die Chemnitzerinnen von Beginn an Druck und legten in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg.

Die Black Pearls belegen in der Tabelle aktuell den vierten Platz, der zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigt.