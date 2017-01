Stress für Winterdienst

Nicht nur der Wetterdienst überprüft 24 Stunden am Tag die aktuelle Witterung, auch der Dresdner Winterdienst hat das Wetter rund um die Uhr im Blick. Neben zugelieferten Prognosen nutzen er außerdem eigenen Messeinrichtungen. Die Vorhersagen beziehen sich immer auf die nächsten 24 Stunden. Davon abhängig werden die Dienstpläne für den Folgetag geschrieben. Flexibilität ist also gefragt. So musste am Mittwoch die Spätschicht ihren Dienst bis 23 Uhr verlängern und die Frühschicht startetet am Donnerstag bereits 2 Uhr – jeweils mit voller Besetzung.