Blutspendeaktion in der Centrum Galerie

Dresden – Das Motto „Fit und gesund ins neue Jahr“ nimmt auch der DRK-Blutspendendienst Nord-Ost wörtlich. Denn sie laden vom 2.-7. Januar von 10 bis 19:30 Uhr in die Centrum Galerie Dresden zur Blutspende ein. Jeder der gesund und zwischen 18 und 73 Jahre alt ist kann Blutspenden kommen.

Auch Sachsens fitteste Polizistin, Adrienne Koleszár engagiert sich für die Blutspende. Schon im Jahr 2008 hat die Sportlerin das erste mal Blut gespendet. Allein in Deutschland werden 15.000, in Sachsen immerhin rund 700 Blutspenden täglich benötigt. Auch Dirk Fittkau, der Center Manager hat sein Blut am Dienstag für den guten Zweck gespendet. Im Moment gibt es jedoch noch zu wenige Spender, das soll durch diese Aktion geändert werden. Schon am ersten Tag waren 62 Spender da, von denen rund die Hälfte Erstspender waren. Der DRK-Blutespendedienst hofft bis zum Ende der Woche 400-500 Spender zu gewinnen. Wer auch sein Blut spenden möchte, kann noch bis 7. Januar in die Centrum Galerie Dresden kommen.