Blutspenden für Handball-Freikarten

Leipzig - Am Mittwoch ist ein besonderer Tag, an dem der Fokus auf eine ganz bestimmte Gruppe Menschen liegt: Ja, internationaler Frauentag ist auch - wir reden aber von den Handballern; genauer: vom SC DHfK und dem Aufsteiger HSC 2000 Coburg. Am Mittwoch treffen die beiden Mannschaften in der Arena Leipzig aufeinander.