Bodypainting-Weltstar Julie Boehm live über die Schulter geschaut

Dresden – Die Magic-City in der Zeitenströmung hat sich seit Eröffnung im Oktober zu einem Besuchermagneten entwickelt. Die Erfolgsausstellung zu urbaner Kunst wurde deshalb bis 5. März verlängert. Über 40 Street-Art Künstler präsentieren die volle Bandbreite der Straßenkunst. Darunter auch Julie Böhm. Sie gehört zu den besten Bodypaintern der Welt. Moderator Jonathan Wosch hat die Künstlerin bei ihrer Live-Performance in der Zeitenströmung getroffen.

