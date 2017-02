Boxen in Leipzig beim Großkampftag am 18. März

In der Leipziger Arena kommen am dritten Märzwochenende Box-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Beim Großkampftag am 18. März können Boxfans ganze fünf Titelkämpfe in allen Gewichtsklassen bejubeln. Als Highlight des Tages steigt Europameister Robert Stieglitz im Halbschwergewicht gegen Nikola Sjekloca aus Montenegro in den Ring um seinen Titel zu verteidigen.

Im Federgewicht der Damen wird die Leipzigerin Sandra Atanassow ihren Titel versuchen zu verteidigen. Dominic Bösel, derzeitiger WBO/WBA-Inter-Conti-Champion wird sich mit dem Finnen Sami Enbom messen.

Laut Veranstalter ist bereits die Hälfte der 6000 Tickets verkauft.