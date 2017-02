Bratwurst & Ticket: Neuer S-Bahn Service

Leipzig – Ein schnelles Brötchen auf die Hand und dazu das Ticket für die Bahn. Mit den als S-Punkt bezeichneten Mobilitätszentralen bietet die Deutsche Bahn den Fahrgästen im Einzugsgebiet der S-Bahn Mitteldeutschland eine Kombination aus Ticketschalter und Imbissbude.

Der S-Punkt an der Haltestelle Markt bietet neben Ticketverkäufen für Ameropa und Fernreisen auch einen kleinen Snack für Zwischendurch an. Das Sortiment reicht von Artikeln des Reisebedarfs über Backwaren und Süßigkeiten bis hin zu heißen Getränken. Der S-Punkt am Markt befindet sich direkt am historischen Eingang der S-Bahnhaltestelle. Weitere Mobilitätszentren mit Imbissangebot befinden sich an den Haltestellen Borna und Eilenburg.