Chemnitz – Derzeit laufen die Proben zum neuen Broadway-Musical „Die Brücken am Fluss“, welches Ende April erstmals aufgeführt wird.

Am 28. und 29. April wird das Broadway-Musical „Die Brücken am Fluss“ in der Stadthalle Chemnitz aufgeführt. Schon jetzt sind die Protagonisten fleißig am Proben.

Mit dem männlichen Hauptdarsteller Christian Alexander Müller haben wir uns über die romantische Liebesgeschichte, welche 1965 in Iowa spielt, gesprochen.