Dresden - Am Montag gedenkt Dresden wieder der Opfer des Bombenangriffes auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg. Doch bereits am Wochenende sind einige Demonstrationen geplant. Gegen den Aufmarsch der Rechten wollen sich die Dresdner zur Wehr setzen. Außerdem will Dresden Nazifrei wahrscheinlich in den Abendstunden während der zweiten Nazi-Demo zu Blockaden aufrufen. Über das Demonstrationensgeschehen können Sie sich in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden halten.