Busriesen fahren künftig durch Dresden

Zusammen mit den 40 Neufahrzeugen, die schon im Jahr 2016 in Betrieb genommen wurden, verjüngt sich die DVB-Busflotte deutlich und der Komfort für die Fahrgäste steigt. Die Motoren aller 60 Neuwagen entsprechen der Abgasnorm Euro 6 und damit dem aktuell höchsten Umweltstandard für Dieselmotoren. Dazu kommen 18 Hybridbusse und ein Elektrobus. So ist mehr als die Hälfte der insgesamt 145 DVB-Linienbusse emissionsarm unterwegs. Alle anderen Fahrzeuge besitzen die kaum weniger klimafreundliche Abgasnorm Euro 5. Deshalb gehört die DVB-Busflotte aktuell zu den modernsten in Deutschland. Um diesen Standard zu halten, wäre ein weiterer, kontinuierlicher Austausch von Altfahrzeugen sinnvoll.

Mehr Platz für Fahrgäste

Die acht dreiachsigen MAN-Gelenkbusse mit 18,75 Metern Länge ersetzen vor allem ältere zweiachsige 12-Meter-Standardbusse. Dadurch findet mehr als ein Drittel zusätzlicher Fahrgäste in den neuen Bussen Platz. Wegen des Komforts wird in Dresden von einer maximalen Auslastung von drei Personen pro Quadratmeter Stehplatzfläche ausgegangen. So können 91 Fahrgäste bequem im MAN-Bus mitfahren. Das sind 33 mehr als bei gleicher Auslastung im Standardbus.

Mit 21 Metern ist der CapaCityL noch einmal rund 2,25 Meter länger und darf vier Tonnen mehr befördern als die bisher größten Busse im DVB-Fuhrpark. Weil die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Busse auf 18,75 Meter Länge limitiert, erhielten sie eine Sondergenehmigung. Seit 24. Oktober 2016 wurde ein Vorführfahrzeug erfolgreich in Dresden getestet. Parallel erhielten die Busfahrer ihre Einweisung. Der Einsatz dieses Typs ist auf der Linie 62 vorgesehen. Bei Bedarf sollen weitere Streckenabschnitte mit hohem Fahrgastaufkommen wie auf der „61“, „63“ oder „64“ hinzukommen. Im Vergleich zum Gelenkbus passen bei gleicher Auslastung von drei Personen pro Quadratmeter insgesamt 107 Fahrgäste in einen CapaCityL. Das sind noch einmal 16 mehr.

Mit den neuen größeren Bussen können Nachfragespitzen auf hochbelasteten Linien kurzfristig entschärft werden. Sie stellen eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung leistungsfähigerer Stadtbahnstrecken dar. Ersetzen können sie Stadtbahnen mit einer Kapazität von bis zu 222 Plätzen nicht.