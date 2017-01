Chemnitz Crusaders suchen Schiedsrichter

Chemnitz – Jedes Spiel im American Football hat neben den beiden sich gegenüber stehenden Teams noch eine dritte sehr wichtige Partei – die Schiedsrichter.

Ohne die bis zu sieben Schiedsrichter pro Spiel auf dem Feld kann kein Spiel stattfinden. Die letzten Jahre haben deutlich aufgezeigt, dass die Personalsituation bei den Schiedsrichtern sich zwar insgesamt etwas verbessert hat, aber es nie genug Schiedsrichter sein können. Im April 2017 plant nun der American Football Verband Sachsen e.V. die Durchführung eines Schiedsrichter-Lehrgangs für Einsteiger, also die E-Lizenzstufe, der an zwei Lehrgangswochenenden in Dresden statt finden soll. Konkret betrifft dies den 8. und 9. April sowie den 22. und 23. April 2017. Anmeldeschluss ist der 15. März 2017.

Wenn Ihr

– Interesse und Spaß an American Football nicht nur als Zuschauer habt (Regelkenntnisse sind keine Voraussetzung) und

– aktiv auf dem Feld dabei sein wollt und

– die Regeln nicht nur kennen sondern auch durchsetzen wollt,

dann seit Ihr wie geschaffen für die Position eines Schiedsrichters.

Einzige Voraussetzung ist neben dem Interesse natürlich das Mindestalter von 16 Jahren. Als Schiedsrichter erfolgt der Einsatz in einer Crew aus bis zu sieben Schiedsrichtern in Sachsen sowie den angrenzenden Bundesländern wie bspw. Thüringen. Die Spiele finden in der Regel am Samstag oder Sonntag statt.

Für jedes gepfiffene Spiel erhaltet Ihr eine Aufwandspauschale. Darüber hinaus haben die Chemnitz Crusaders für Euch folgendes Paket bis zum Ende der Bewerbungsfrist geschnürt:

– Du bist beitragsfrei Mitglied bei den Chemnitz Crusaders.

– Die Kosten für den Grundlehrgang inkl. der entstehenden Fahrtkosten werden von den Chemnitz Crusaders erstattet.

– Die Kosten für die Erstausstattung als Schiedsrichter (mit Ausnahme der Schuhe) werden ebenfalls von den Chemnitz Crusaders erstattet.

Interessiert? Dann zögert nicht und nutzt die Gelegenheit.

Interessenten wenden sich bitte per Mail an: info@chemnitz-crusaders.de

(Quelle: Chemnitz Crusaders)