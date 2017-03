Chemnitzer gedenken der Zerstörung ihrer Stadt

Chemnitz – Jährlich am 5. März begehen die Chemnitzer den Friedenstag in ihrer Stadt. Damit soll an die Zerstörung der Stadt Chemnitz im Zweiten Weltkrieg und aller Opfer dieser zerstörerischen Zeit gedacht werden.

Mit verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen, Demonstrationen und Kundgebungen setzen die Chemnitzer Bürger ein Zeichen für den Frieden, für Demokratie, Toleranz, ein friedliches Miteinander und Weltoffenheit, gegen Hass und Neofaschismus.

Die Arbeitsgruppe Chemnitzer Friedenstag sowie viele weitere Engagierte haben dafür wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet.

Wir berichten den ganzen Tag vom Chemnitzer Friedenstag. Videos und Bildmaterial dazu finden Sie hier und auf unserer Facebook-Seite unter: www.facebook.com/chemnitzfernsehen und wie gewohnt am Montag Abend in unserer Drehscheibe Chemnitz.

UPDATE 16.20 Uhr:

Wir sind Live vor Ort beim Festival „Willkommen am Kopp“ am Nischel.

Es performen Fatoni & BRKN und SKRAB.

UPDATE 14.45 Uhr:

Auf der Aktionsfläche im Stadthallenpark treffen sich die ersten Chemnitzer zum friedlichen Miteinander unter dem Motto „Jetzt – unsere Stadt im Frieden“.

© Sachsen Fernsehen

© Sachsen Fernsehen

Für alle Fälle haben sich Polizeiautos am Chemnitzer Hauptbahnhof postiert. Bisher ist die Lage aber sehr entspannt.

© Sachsen Fernsehen

Programm (Auszug)

Kranzniederlegung am Mahnmal der Bombenopfer des 5. März

10.00 Uhr, Städtischer Friedhof

CHEMNITZ FERNSEHEN Bericht: ERINNERUNG AN BOMBENNACHT

Gottesdienst mit Rundfunkübertragung (MDR-Kultur und Deutschlandfunk)

10.00 Uhr Stadtkirche St. Jakobi, Jakobikirchplatz 1

Eröffnung des Friedenskreuzes

11.00 Uhr Neumarkt

Chemnitzer können hier ihre Friedenswünsche artikulieren

Jüdische Opfer des nationalsozialistischen Krankenmordes der „Aktion T4“

11.00 Uhr Jüdischer Friedhof, Hoher Weg / Am Laubengang

Jetzt – unsere Stadt im Frieden • Now – our city in peace

14.00 Uhr Stadthallenpark

Flüchtlinge und Chemnitzer können den Frieden gemeinsam sportlich, spielerisch und kreativ zu erleben

Festival „Willkommen am Kopp“

14.00 Uhr Karl-Marx-Monument

Rathaus-Foyer: „Gehen, ging, gegangen“

17.00 Uhr Rathaus-Foyer

Carl Geissler und Heinrich Grossinger lesen aus „Gehen, ging, gegangen“ von Jenny Erpenbeck

Konzert: „Wie liegt die Stadt so wüst“

20.00 Uhr Stadtkirche St. Jakobi, Jakobikirchplatz 1

Gedenkgeläut Chemnitzer Kirchen

21.00 Uhr

(Quelle: Stadt Chemnitz, Arbeitsgruppe Chemnitzer Friedenstag)