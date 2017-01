Chemnitzer suchen Ideen für Stadtjubiläum

Chemnitz – Großen Andrang gab es am Donnerstagabend in der Kulturkneipe „Lokomov“ am Fuße des Sonnenberges.

Zahlreiche Chemnitzerinnen und Chemnitzer kamen zum Auftakttreffen für die Vorbereitungen für das 875-jährige Stadtjubiläum. Die Resonanz war so groß, dass die Zusammenkunft vom ursprünglich geplantem Ort, dem „Kabinettstückchen“ an der Zietenstraße, ins „Lokomov“ verlegt wurde.

Zur 875-Jahr-Feier sollen im ganzen Jahr 2018 vielfältige Projekte und Veranstaltungen in so genannten Themenräumen stattfinden. Für den Themenraum auf dem Sonnenberg und die Stadtteile Yorckgebiet, Hilbersdorf, Ebersdorf, Glösa-Draisdorf und Euba wurde das Motto „Liebe“ ausgewählt.

Zum Auftakt sollten sich die an der Programmgestaltung interessierten Bürger zunächst kennen lernen und erstmals austauschen. Neben den Projektverantwortlichen der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) stellten am ersten Abend auch Vertreter der TU Chemnitz ihre ersten Ideen vor.

Die Universität gehört zu den Institutionen, die eingereichte Ideen beraten und für eine Finanzierung vorschlagen. Das Geld für die Umsetzung kommt wiederum von der CWE. So soll Stück für Stück ein vielfältiges Programm für das Stadtjubiläum entstehen.

Für die weiteren Themenbereiche „Fortschritt“, „Form“, „Herausforderung“ und „Höchstleistung“ stehen ebenfalls bald die ersten Auftakttreffen an. Die Bürgerbeteiligung für das Chemnitzer Stadtjubiläum kann auch bereits als Probelauf für ein noch größeres Unterfangen betrachtet werden: die Bewerbung der Stadt Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025.