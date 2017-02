Chemnitz – Die Eishockeycracks der Chemnitz Crashers bestreiten am Samstag ihr viertes Heimspiel in Folge und treffen dabei auf die Panther aus Jonsdorf. Bereits zweimal gewann das Team von Trainer Torsten Buschmann in dieser Saison gegen die Jonsdorfer.

Auch dieses Mal wollen die Crashers ein Torfestival feiern und mit einem überzeugenden Sieg vom Eis gehen.