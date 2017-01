Chemnitz – Die Chemnitz Crashers sind am Samstag in der Eishockey-Regionalliga Ost erneut in einem Heimspiel gefordert. Zu Gast ist dabei der starke Tabellenvierte ESC Berlin.

Am vergangenen Wochenende hatten die Crashers ihr Nachholspiel gegen Dresden mit 4:2 gewinnen können und nahmen dabei erfolgreich Revanche für die bittere Derby-Niederlage in der Woche zuvor. Gegen die Hauptstädter wartet allerdings auch ein hartes Stück Arbeit auf die Chemnitzer Puckjäger.