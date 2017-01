Chemnitz – Die American Footballer der Chemnitz Crusaders bereiten sich derzeit intensiv auf die neue Saison vor.

In der Leichtathletikhalle des Sportforums wird hart an Kraft und Kondition, aber auch an Spieltaktiken gearbeitet.

Die gesteigerte Popularität, die American Football durch die verstärkte TV-Berichterstattung in Deutschland erfahren hat, hat den Chemnitz Crusaders viele neue Spieler gebracht, die jetzt in die Mannschaft integriert werden müssen.