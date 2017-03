Dafür hatten sich unter anderem Linke, Grüne und das Architekturnetzwerk ostmodern stark gemacht.

Nach Angaben des Zoos soll der Abbau in etwa drei Wochen abgeschlossen sein. Wie das Gebäude wiederverwendet werden kann, ist noch unklar. Der Zoo will an gleicher Stelle ein neues, den heutigen Anforderungen gerechtes Café errichten.