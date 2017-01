Der 10. Leipziger Brückenlauf in den Startlöchern

Leipzig – Am kommenden Wochenende wird es wieder sportlich rund um den Karl-Heine-Kanal. Beim 10. Leipziger Brückenlauf können große und kleine Laufbegeisterte auf vier unterschiedlichen Strecken ihre Kilometer abreißen. Start ist in diesem Jahr das Vereinshaus des Wasser-Stadt-Leipzig ev. in der Industriestraße 72.

Interessierte Brückenläufer können sich am Sonntag noch direkt vor Ort gegen eine Organisationsgebühr nachmelden. Als Erstes gehen dann die Kleinen beim Bambinilauf um 10 Uhr an den Start.