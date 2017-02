Der Valentinstag wird afrikanisch

Das Restaurant „Kastenmeiers“ möchte mit einem südafrikanischen Menü die Bräuche am Kap der guten Hoffnung in den Fokus Rücken. Damit will das Restaurant Gutes tun. Anlass des Menüs ist eine Spendenaktion. Anfang Januar ist eines der besten Weingüter in Südafrika einem Flächenbrand zum Opfer gefallen. Dessen Weine werden auch im Restaurant angeboten. Nicht zu vergessen an diesem Tag sind natürlich die Blumen. Viele Männer schenken ihrer Herzensdame einen Blumenstrauß, um ihre Liebe zu beweisen. Ob dieser Tag nun gefeiert wird oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Das Geschäft der Floristen wird in jedem Fall blühen und die Gasthäuser voll von Paaren sein.