Freistaat zieht Konsequenzen aus dem Expertenbericht zum Fall Al-Bakr

Dresden - Wenige Tage nachdem Dschaber al-Bakr zunächst einer Festnahme in Chemnitz entging, in Leipzig dingfest gemacht werden konnte und schließlich in der JVA-Leipzig Suizid begang, hatte die Sächsische Staatsregierung Konsequenzen angekündigt. Man werde bei Polizei und Justiz nachbessern; mehr Personal anstellen; anders schulen. Eine Expertenkommission wurde zur Analyse des Falls eingerichtet. Diese hatte vergangene Woche ihre Ergebnisse präsentiert. Im Landtag haben Innenminister Markus Ulbig und Justizminister Sebastian Gemkow am Tag erläutert, wie sie die Ergebnisse des Gremiums praktisch umsetzen wollen.