Diese Weihnachtsmarkt-Tassen stehen 2017 zur Wahl

Leipzig - Die Leipziger können ab sofort die neue Tasse für den Weihnachtsmarkt 2017 wählen.

Obwohl der erst in neun Monaten seine Pforten öffnet, ist die Abstimmung schon jetzt unter www.leipzig.de/weihnachtsmarkt möglich. Zur Auswahl stehen die beiden aus dem Vorjahr bekannten Tassenformen in jeweils drei neuen Farbkombinationen. Das Tassenmotiv wird traditionell wieder der Weihnachtsmarkt in winterlichem Ambiente sein. Geplant ist eine Auflage von 80.000 Exemplaren der Siegertasse.