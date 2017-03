Dieser Leipziger Schandfleck verschwindet endlich

Leipzig - Nach über 20 Jahren Stillstand tut sich endlich was im "Burgplatzloch". Mit einem Baggerbiss startete am Mittwoch die Herstellung der Baugrube für einen modernen Gebäudegekomplex im Herzen der Stadt. Bis 2018 soll hier ein Hotel- und Geschäftsbau entstehen, der sich in die bestehende Architektur einordnen wird.