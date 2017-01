Dieser Mann soll vor einem 11-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen haben

Dresden – Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von normaler Gestalt mit erkennbarem Bauchansatz beschrieben. Er hatte graue Haare, war unrasiert und trug einen grauen Kinnbart. Der Vorfall soll sich im Dezember an der Güntzstraße ereignet haben.

Die Dresdner Polizei fahndet nach einem Mann, der im Dezember vergangenen Jahres vor einem Jungen (11) sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Elfjährige wartete an der Straßenbahnhaltestelle an der Güntzstraße auf die Linie 13. Dort sprach ihn der Täter an, entblößte sich und zeigte sein Geschlechtsteil. Als die Bahn eintraf, stieg das Kind ein. Der Mann blieb am Ort zurück.

Im Rahmen der Ermittlungen erstellte die Polizei ein Phantombild und fahndet nun öffentlich nach dem Täter.

Die Polizei fragt:

Wer kennt den Täter und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 an die Dresdner Polizei.