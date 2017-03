Dresden erhält einen Busbahnhof

Dresden- Am Dresdner Hauptbahnhof herrscht seit längerer Zeit Chaos. Die Fernbusse müssen alle auf der Bayrischen Straße halten, der Verkehr verstopft regelmäßig und die Reisenden wissen nicht wo sie ihn müssen. Die Stadt hat entschieden, dass es nicht so weitergehen kann: ein Zentraler Omnibusbahnhof soll her.