Dresdener gewinnt halbe Mio Euro

Dresden – Die Sachsen starten 2017 mit Lottoglück: Auch die Mittwochsziehung vom 11. Januar 2017 brachte wieder nennenswerte Großgewinne in den Freistaat. Die berühmten „6 Richtigen“ gewinnt ein Dresdener im LOTTO 6aus49. Er hat seinen Spielschein mit 5 Tipps gestern Nachmittag online über www.sachsenlotto.de gespielt. Sein Gewinn von 523.462 Euro wird ihm nun direkt überwiesen.

Der LOTTO-Jackpot liegt bei rund 23 Millionen Euro

Der Jackpot im LOTTO 6aus49 hat die 20-Millionen-Euro-Marke überschritten. Zur Ziehung am Samstag, dem 14. Januar 2017, werden in der ersten Gewinnklasse, 6 Richtige plus Superzahl, rund 23 Millionen Euro erwartet. Ein Tipp kostet 1 Euro. Der Jackpot in der ersten Gewinnklasse wird mit den richtigen 6 Zahlen plus Superzahl gewonnen (Chance rd. 1:140 Millionen). Mitgespielt werden kann bis Samstag, 19:00 Uhr.

Quelle: Sachsenlotto