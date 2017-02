Dresdner halten 13. Februar am Leben

Die Zahl der Zeitzeugen wird immer weniger. Vor allem jungen Leuten sind die Bilder des Schicksalstages für die Stadt Dresden nur aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Durch die Bombardierung sind laut Historikerkommission bis zu 25 000 Menschen gestorben und die Innenstadt wurde beinahe vollkommen zerstört. An vielen Orten der Elbmetropole wird noch immer über den Wiederaufbau von Gebäuden aus der Vorkriegszeit gestritten. Bis heute sind die Narben des Krieges in der Landeshauptstadt deshalb zu erkennen. Jedes Jahr läuten am 13. Februar um 21:45 Uhr die Glocken in ganz Dresden. Zu der Zeit wurde 1945 der Fliegeralarm in der Stadt ausgelöst.