Dynamo Dresden ist Mannschaft des Jahres 2016

Dresden - Die SG Dynamo Dresden darf sich seit Samstagabend „Mannschaft des Jahres 2016“ in Sachsen nennen. Die Sportgemeinschaft ist im vergangenen Jahr als souveräner Drittliga-Meister in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat die Hinrunde dort auf Platz sieben beendet. Mit 26,5 Prozent der Stimmen landeten die Schwarz-Gelben klar vor Bundesligist Leipzig (17,2 Prozent). In die Platzierung flossen das Urteil einer Expertenjury und die Publikumsumfrage zu gleichen Teilen ein. Rund 17.500 Teilnehmer hatten sich an der Abstimmung des Landessportbunds Sachsen beteiligt, bei der auch die Sportlerin und der Sportler des Jahres zur Wahl standen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die ein aus Sicht der Sportgemeinschaft phantastisches Jahr abrundet“, sagte Dynamo-Präsident Andreas Ritter, der die SGD am Samstagabend auf der Sportgala vertrat. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn die Mannschaft die Ehrung selbst hätte entgegennehmen können, die wichtige Vorbereitung auf die Rückrunde hat das nicht erlaubt.