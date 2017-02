Dynamo gegen Union im Ost-Derby

Anpfiff zum Spiel Dynamo Dresden gegen Union Berlin ist Sonntag 13:30 Uhr. Der Verein der als Sieger daraus hervorgeht, wird im Aufstiegsrennen in der 2. Liga mitmischen. Dynamo muss sich gut auf das Aufeinandertreffen vorbereiten, um die Defensive der Union durchbrechen zu können. Trotz eines starken und ausdauernden Gegners geht die Mannschaft positiv in das kommende Derby. Die Aussicht auf die nächsten drei Punkte beflügelt die Spieler. Obwohl der Vize-Kapitän nach Ende der Saison zum Vfl Wolfsburg wechseln wird, hält er den Aufstieg des Traditionsvereins in die erste Liga durchaus für realistisch. Dieser Traum könnte mit dem Sieg gegen die Union in greifbare Nähe geraten. Zu dem Spiel werden etwa 30.000 Besucher im Dynamo-Stadion erwartet.