Chemnitz – Offenbar in der Nacht zu Mittwoch drangen unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude in der Wielandstraße ein.

Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster.

Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und diverse Genussmittel. Zu dem einbruchsbedingten Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.