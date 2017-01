„El Plastico“ – Bayern-Verfolgerduell zwischen RB Leipzig und Hoffenheim

Leipzig – Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und Dritten der Fußball Bundesliga

Das Bayern-Verfolgerduell am Samstag, darauf ist der Innenverteidiger Marvin Compper besonders heiß, denn die Rasenballer spielen gegen seinen Ex-Verein TSG 1899 Hoffenheim. Doch ob er wirklich spielen wird ist fraglich, denn nach einer siebenwöchigen Verletzungspause und dem Spiel gegen Frankfurt musste Compper am Donnerstag das Mannschaftstraining vorzeitig abbrechen.

Aber auch Coach Ralph Hasenhüttl freut sich auf die spielstarken Hoffenheimer, auch wenn die Roten Bullen starke acht Punkte Vorsprung haben.

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften unentschieden 2:2, Anpfiff der Partie der Bayern Verfolger ist am Samstag um 15:30 in der Red Bull Arena.