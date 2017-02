Elsterwehr – Polizei sucht nach der Identität der Frau

Leipzig – Vermisste Frau nicht gefunden, die Polizei will nun die Identität ermitteln. Die Suche nach der am Samstag von der Elsterwehr verschwundenen weiblichen Person wurde erfolglos abgebrochen. Polizei und Wasserrettung durchkämmten das Gebiet am Elsterwehr, nachdem Passanten am Samstag gegen 19 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine junge Frau im Wasser verschwunden sei.



Die Frau habe minutenlang von der Brücke auf das Wasser gestart, und war einen Augenblick später verschwunden.

Nun wird nach der Frau gesucht, denn eine entsprechende Vermisstenmeldung liegt derzeit noch nicht vor. Die Passanten beschrieben die Frau mit einer Größe von 1,75 Meter und auffälliger grüner Mütze und grüner Jacke.

Ein Nachbar soll die Frau noch am Samstag in einem Wohnhaus gesehen haben, die Polizei konzentriert sich nun darauf, die Identität der Frau festzustellen.