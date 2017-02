Erneute Bombendrohung gegen Leipziger Arbeitsagentur

Ein offensichtlich aufgebrachter Leipziger hat am Mittwochnachmittag in der Arbeitsagentur für Aufregung gesorgt. Der 53-Jährige drohte per Telefon damit den Eingangsbereich der Arbeitsagentur in der Georg-Schuhmann-Straße mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Die Arbeitsagentur begann daraufhin mit der Evakuierung des Gebäudes und verständigte die Polizei. Den Beamten war der Mann zu diesem Zeitpunkt kein Unbekannter mehr. Über die Notrufnummer 110 beschwerte sich der Mann über die Mitarbeiter der Arbeitsagentur bei der Polizei und beledigte zudem den diensthabenden Beamten. In einem zweiten Telefonat kurze Zeit später drohte der Mann auch gegenüber der Polizei mit einer Bombe im Eingangsbereich der Arbeitsagentur.