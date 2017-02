Erstes VertriebsVrühstück in 2017

Leipzig – Am Freitag trafen sich Unternehmer aus Mitteldeutschland im RevueTheater am Palmengarten um sich über Jobs und News im Bereich Vertrieb auszutauschen.

„Vertrieb von Personaldienstleistungen in Zeiten des Fachkräftemangels, Regulierung und Digitalisierung“ – unter diesem Motto fand am Freitag das erste VertriebsVrühstück in 2017 statt. Im Revuetheater am Palmengarten kamen Unternehmer aus Marketing und Vetrieb in einer geselligen Runde mit einer kräftigenden Mahlzeit zusammen, um sich darüber auszutauschen worauf es im Vertrieb ankommt. Veranstalter des VertriebsVrühstücks ist das Beratungsunternehmen tradu4you aus Chemnitz, das sich auch schon für die nächste Veranstaltung ein spannendes Thema überlegt hat.

Das nächste VereinsVrühstück findet am 24.März in der Beletage der Galopprennbahn Scheibenholz statt.